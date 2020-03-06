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穗48招樓市紓困措施 刪鬆綁限購

2020-03-06 列印
　　內地出台涉及樓市調控的方案慎之又慎。廣州市政府周二（3日）公佈48條紓困措施，當中包括鬆綁限購，但發佈僅一天就遭「404」，當局解釋稱，細則或需重新制定。政府周三出台更新紓困措施版本，惟鬆綁措施已被刪除。

  廣州市周二公佈48項抗疫紓困方案，其中最受關注的為一項樓市措施，包括店鋪、酒店單位等商服類項目，未完成規劃報建手續的，將不再限定最小分割單元，亦不限銷售對象；已確權登記的不限轉讓對象等。但該措施僅上限一天就遭刪除。而周三（4日）更新的版本中，已不見相關措施身影。

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