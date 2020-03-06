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泓富分派收入2.75億 微升2.13%

2020-03-06 列印
　　泓富產業信託（808）去年可分派收入按年微升2.13%，達到2.75億元，下半年每基金單位分派0.0895元，全年每基金單位分派合計0.1828元。

  集團去年度收益達4.62億元，物業收入淨額為3.66億元，分別按年漲3.5%及4.3%。泓富指收益增加主要因為旗艦物業都會大廈的租金收入有所上升，物業收入淨額上升得益於收益增加同時成功控制成本，成本對收益比率為20.9%。截至2019年12月31日，集團去年平均單位實際租金按年升2%至每平方呎25.18港元。

  泓富指雖然去年租金調升率錄得增長，出租率保持穩定，但鑒於中美貿易摩擦、本地社會事件及新冠疫情等，租賃及租金水平將無可避免地受到影響。

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