泓富分派收入2.75億 微升2.13%

集團去年度收益達4.62億元，物業收入淨額為3.66億元，分別按年漲3.5%及4.3%。泓富指收益增加主要因為旗艦物業都會大廈的租金收入有所上升，物業收入淨額上升得益於收益增加同時成功控制成本，成本對收益比率為20.9%。截至2019年12月31日，集團去年平均單位實際租金按年升2%至每平方呎25.18港元。
泓富指雖然去年租金調升率錄得增長，出租率保持穩定，但鑒於中美貿易摩擦、本地社會事件及新冠疫情等，租賃及租金水平將無可避免地受到影響。
日本新冠肺炎疫情惡化，日本政府宣佈向爆疫的中國、韓國、香港和澳門實施局部「封關」，暫時取消港澳人士免簽優惠；首相安倍晉三宣佈，即使獲准入境，也要在指定地方接受隔離十四天。受消息刺激，康泰、永安、縱橫遊等旅行社紛紛取消即日起的日本團。鍾愛日本的港人，今年將無法欣賞櫻花的淒美。 日本確診病例昨天增至一千零四十七宗，其中三百三十六宗屬本土感染，十二人死亡。為此，日本政府宣佈，下周一起至本月底，加強對中國及南韓旅客的入境限制，措施包括取消已向中韓旅客發出的簽證，同時暫停香港及澳門的免簽證待遇；來自中韓兩國的人，只可乘坐飛機至成田及關西機場，入境後須在指定場所隔離觀察兩周，港...
2020-03-06
聯合國轄下的「世界知識產權組織」（WIPO）周三投票選出新加坡知識產權局局長鄧鴻森作為新一任總幹事，中國候選人現任副總幹事王彬穎落敗。有美媒形容「這是華盛頓方面的一大勝利」；而中國常駐聯合國日內瓦代表...
2020-03-06
新冠肺炎蔓延全球，日本宣佈，因應疫情發展，中日兩國現優先應付疫情，國家主席習近平押後訪問日本。中國外交部亦表示，雙方一致認為以抗疫為先，並將就訪問時機保持密切溝通。據共同社日前的報道指，多名日本政府消息人士於周日透露，中日兩國政府正探討推遲原定於四月的國家主席習近平訪日計劃。 報道指，鑑於目前兩國的疫情持續，雙方傾向認為應對疫情優先。消息人士更透露，首相安倍晉三身邊人士多數希望推遲。而日方政府已向中方傳達了國內情況。若雙方就延期達成一致，將同時予以公佈。日本政府發言人最終於周四宣佈，兩國同意現應優先應付疫情，防止病毒擴散，因此習近平對日本的國事訪問將會在適合兩國的時候舉行。...
2020-03-06
據《星島地產網》報道，近期樓市氣氛稍為回暖，市場以用家主導，屋苑頻錄減價成交。其中牛頭角淘大花園低層，面積322方呎，獲新婚客承接，睇樓一星期隨即拍板，以528萬元成交。 淘大一房528萬易手 美聯分...
2020-03-06
新冠肺炎繼續在全球爆發，多國央行加入減息行列，徒使投資者更憂慮經濟前景，美股三大指數連日大幅波動，在前晚急升過千一點後，昨晚早段再大幅回落。杜指早市顯著下挫逾841點，報26249點；納指跌235點報...
2020-03-06
華倫西亞近期成績差強人意，後防表現不濟外，麥斯高美斯等射手更齊齊正在養傷。況且，蝙蝠軍團還要分心下周二歐聯十六強次回合務求收復失地，今晚西甲作客主場成績不俗的艾拉維斯恐怕凶多吉少，主勝去馬。（Now632台周六凌晨4:00直播） 雖然華倫西亞上仗西甲主場2:1小勝貝迪斯，但早前四場各賽事只得一和三負，包括歐聯十六強首回合作客1:4不敵阿特蘭大。該隊近期攻不銳守不穩，不同戰線對上六仗共失十四球，前鋒洛迪高摩連奴和麥斯高美斯更一起受傷缺陣，翼鋒卓利舒夫坦言：「己隊的確有很大改善空間，尤其是必須做好防守。」 爛後防遇考驗 艾拉維斯對上五次西甲主場取得兩勝兩和一負，當中最近兩仗皆以...
2020-03-06
瑞士最著名滑雪勝地聖莫里茲（St.Moritz），是冬季旅遊（Winter Tourism）的發源地，在此可體驗到瑞士境內最多元化的雪地運動，加上還有氣派十足的百年歷史酒店，絕對是雪地運動愛好者的天堂...
2020-03-06
容祖兒日前實現心願，到荷蘭舉行《Pretty Crazy Love in Europe巡迴演唱會》，當晚在海牙AFAS Circustheater開騷座無虛席！新冠肺炎疫情亦蔓延到歐洲並趨嚴峻，祖兒為...
2020-03-06
本周焦點在壹傳媒創辦人黎智英身上。他和民主黨前主席楊森及前議員李卓人被指控參與八三一非法集會被警方拘捕。黎智英亦因二○一七年涉嫌恐嚇記者同時被捕。不得不提，二○一四年得雨傘運動後，黎亦同樣因非法集結而被捕，但上次是預約拘捕，最終沒被檢控；今次是上門拉人及遭落案起訴。 根據《公安條例》，要構成非法集結罪，首要條件是有三人或多於三人集結。他們要作出「擾亂秩序的行為或作出帶有威嚇性、侮辱性或挑撥性的行為」，並有「意圖導致或相當可能導致任何人合理地害怕如此集結的人會破壞社會安寧，或害怕他們會藉以上的行為激使其他人破壞社會安寧」。所以，最低限度，控方須證明黎於八三一行為意圖令人害怕他...
2020-03-06
馬會於周三公布，有鑑於剛周一重開的十七間投注處大排人龍，故由昨日開始，開放的投注處地點有變，其中六間於剛周一開放過的投注處會再次關門，但同時有四間投注處加入開放行列，而沙田與跑馬地兩個馬場亦已由昨日起...
2020-03-06