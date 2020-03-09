疫情未見受控 環球經濟向淡 港股料失守二萬六關

新冠肺炎疫情持續發酵，環球股市發展及經濟情況不明朗，恒指上周走勢反覆波動，不過仍然守住二萬六。證券界人士預計，環球經濟會持續受肺炎影響走下坡，港股本周料會跌穿26000點關口，但隨著內地陸續復工，市場預期內地將推出一系列刺激消費措施，恒指於25800點應有支持。



新冠肺炎全球患者數量突破10萬人，全球多國陸續採取隔離措施，但情況未見改善。不過受國家主席習近平要求復工復產刺激消費，恒指上周四一度急升收復失地，惟上周五再度急挫，全周微升16點。受美股上周五開市一度急瀉影響，上周五即月夜期指數收報25679點，跌331點或1.27%，低水468點；港股ADR比例指數收報25894點，跌247點。



港股ADR夜期齊挫



光大新鴻基財富管理策略師溫傑表示，上周五美股及夜期雙雙下跌，估計恒指在今日開市應會受壓，有機會進一步跌穿26000點關口，不過在25800點會有支持。溫傑認為，若外圍情況繼續惡化，港股有進一步下跌壓力，再下一個支持位則於25500點。



專家指25800見支持



不過，溫傑預期本周港股跌幅不會太大，因美股上周五收市前收復大部份失地，預期本周美股整體上應有支持，加上內地上證指數企穩在3000點之上，以及市場預期人民銀行有機會在中國二月經濟數據公佈前後降準，受正面因素影響，預計港股本周不會下跌太多，短期內會在25500至26500點之間波動。



帝峯證券及資產管理行政總裁郭思治則表示，疫情發展變數甚大，市場避險情緒持續升溫，本港股市難以獨善其身，不過因為A股一直「咬住」3000點水平，預計今日開市後表現會略為反覆偏軟，有機會跌至25800至25900點。



港股業績方面，本周將有多隻重磅股公佈業績，包括太古（019）、國泰（293）、會德豐（020）以及九龍倉（004）。



