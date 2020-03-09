定息按吸引力存疑 或利「呼吸Plan」轉按

《財政預算案》公佈，按證公司將推出定息按揭計劃，但定息息率高於現時浮息，加上低息環境，市場質疑其吸引力。有市場人士表示，該計劃有利「呼吸Plan」業主，但料計劃推出並非為救此類業主。



財政司司長陳茂波此前表示，該計劃主要是讓有意置業人士，有更多貸款選擇，減低他們面對利率波動風險，但現時浮息利率普遍為2.5厘，低於該計劃中的貸款息率，而且公佈後約一周，聯儲局就突擊減息半厘，環球低息氣氛濃厚；市場人士多預計新定按使用率不高。不過有業界人士認為，政府推出該計劃，或可拯救承受高息的「呼吸Plan」業主。



毋須壓力測試易過關



不少發展商為吸引生意，向業主提供「呼吸Plan」，貸款額度可達樓價八至九成左右，對買家收入要求也不如銀行高；而且一般會有數年低息優惠期，但期滿後利息陡升。此類計劃於2016年左右處於高峰期，近年不少業主面臨優惠「到期」，上月媒體報道多宗「呼吸Plan」樓盤業主要蝕讓減負擔。



中原按揭經紀董事總經理王美鳳表示，近年來陸續有樓盤推出此類計劃，最近一兩年則有所減少；但認為定按計劃推出，與呼吸Plan並無直接關係。她續稱，這類用家在優惠到期後，多數選擇轉去銀行按揭，而由高成數按揭轉去五、六成，是否需要補首期差額，將視乎樓價升幅。定按計劃給予他們多種按揭選擇，但由於現時減息氣氛濃厚，原則上吸引力有限，料用家大多仍選擇H按等；惟定按計劃毋須壓力測試，或可吸引部份業主。



經絡按揭轉介首席副總裁曹德明則稱，有地產代理反映，客戶有興趣了解新定按計劃；而定息息率低於呼吸Plan息率，相信新計劃有利呼吸Plan業主轉按，但現時按證公司仍未公佈定按計劃細節。



