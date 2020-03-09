——正商實業（185）公佈，計劃發行2年期2億美元優先票據，票面息率為12.5厘，發行價為票據面金額的98.961%，計及此價格折扣，首年發行息率高達13.6厘。集團表示，已連同母公司擔保與國泰君安、海通國際、中信銀行（國際）、申萬宏源香港、中融平和證券、尚乘、佳兆業金融及鐘港資本就發行票據訂立購買協議。有關票據每半年付息一次，以此計算，每半年要支付利息近1億元。
——北京燃氣藍天（6828）公佈，於2020年3月6日，公司已接納由一間銀行發出的融資函件的條款及條件，該銀行將向本公司提供5000萬美元之非承諾性貿易融資。融資函件的條款及條件其中包括，公司須促使控股股東北京市燃氣集團，須直接或間接持有公司的已發行股份最少40%。若發生違反前述條件，該銀行可終止該貿易融資，以及要求立即償還不時的所有未償還款項。
——灣區發展（737）公佈，截至去年12月31日止，全年度股東應佔溢利6.12億元人民幣，按年增加1.01倍，每股盈利19.86分，派末期息每股10.1分。
——慧聰集團（2280）預期截至去年12月31日止全年度，錄得虧損約3.5至4億元人民幣，2018年同期則錄得溢利約2.75億元。期內收入超過145億元人民幣，按年增長超過三成半。虧損主因是集團高毛利收入按年減少，涉及商譽計提減值等。