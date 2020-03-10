油價跌25% 引發環球股災 杜指暴挫兩千點觸發熔斷

沙特與俄羅斯大打石油價格戰，觸發環球股災，美股杜指一度跌逾2000點，觸發熔斷機制停市15分鐘。歐洲股市跌幅更為顯著，英、法、德股市中段均大跌逾8%。分析指，油價下跌將引發債務違約危機，波及環球市場，解發信貸及信心危機，後市料仍十分波動。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報23851點，跌2013點；納斯達克指數收報7964點，跌610點。滙控（005）美國預託證券價格曾見47.54港元，較香港收市價跌1.21港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見372.66港元，較香港收市價跌4.74港元；港股ADR折合恒指報24767點，跌273點。



杜指開市即跌逾7%



新冠肺炎疫情陰霾未散，石油輸出國組織（OPEC）與俄羅斯減產談判破裂，沙特毅然劈價及增產，引發油價急挫。資金恐慌避入美債，美國10年期國債息率曾跌穿0.313厘，創歷史新低。美股三大指數開市不久後即跌逾7%，觸發熔斷機制，暫停交易15分鐘，歐洲三大指數亦應聲齊挫。



美國在1987年股災後引入熔斷機制，以防股市無序急挫，讓投資者有時間冷靜情緒。當指數較前一日收市跌7%及13%時，全美證券市場交易將暫停交易15分鐘；當指數較前一日收盤下跌兩成時，當日交易停止。美股熔斷機制首次於1997年10月27日使用，當日杜指大跌7.1%，觸發熔斷機制，今次則是歷來第二次。反而在2008年金融海嘯時，並未觸發熔斷機制。



在亞洲交易時段，美股三大指數期貨已跌逾5%，觸發熔斷機制。根據期貨商CME交易條件，在美股休市時段，指數期貨跌幅不能超出5%，一旦觸發，當日餘下時間只可以高於該低位交易。友信證券研究部總監陳偉聰表示，熔斷機制觸發後會令外圍投資者失預算，有機會令現貨市場增加沽壓。由於美股期貨急挫至熔斷，亞洲區投資者憂慮加深，觸發亞洲區股市急挫，澳洲股市急挫逾7%，新加坡股市跌6%，日本股市亦瀉5%，跌幅均較港股為大。



將引發債務違約危機



京華山一研究部主管彭偉新表示，現時市場憂慮焦點，已漸漸從疫情轉移至油價戰，「可以話係一波未平一波又起。」他指出，油價低迷會有機會令部份產油商出現債務違約，認購有關高息債的金融機構亦受波及，「如果沙俄兩個國家唔讓步只會攬炒」，並相信有關危機只是開始，股市跌勢未完全反映相關情況。



除了股市，景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭表示，由於能源公司是非投資級別債券最大發行體，佔美國高收益債券市場11%，故油價戰或會為美國信貸市場帶來衝擊，同時將影響美國頁岩氣生產商與主要的國有石油公司，他預期相關行業和主權國家信貸息差可能會擴闊。



紐油跌至30.92美元



俄羅斯和沙特阿拉伯爆石油價格戰，觸發油價大跌。紐約期油創下1991年以來最差的一天。紐油收於每桶30.92美元，跌10.36美元， 跌幅25%。



油價戰兩大主角市場首當其衝，沙特出現股災，杜拜DFM綜合指數昨日跌8%，報2078點；俄羅斯昨日則因國際婦女節休市，但盧布隨油價下跌急挫，昨日美元兌盧布高見75.47，急飆一成。歐洲大產油國挪威，貨幣克朗亦大貶4%。