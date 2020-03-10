據財資市場公會的網頁資料顯示，短期港元拆息掉頭回升，隔夜至2周拆式微升1至3點子不等，其中隔夜息報0.688厘。至於較長期的1個月或以上拆息則續跌，3及6個月拆息分別報1.35厘及1.42厘，均跌約4點子。
受拆息下降帶動，除H按息下調外，銀行亦紛紛調低定期存款利率，其中本港首家面世的虛擬銀行眾安銀行將1、6及12個月港元定存息減0.4厘，最新1個月定存息僅1厘、6及12個月定存息同為1.6厘，只有3個月定存息維持2厘不變。
全球最大產油國沙特阿拉伯與俄羅斯爆發原油價格戰，國際油價暴跌最多三成，觸發金融市場恐慌，股、匯及債市齊瀉。美股三大指數昨晚開市暴跌，杜指一度插水逾二千點，創歷來點數下跌紀錄，觸發熔斷機制須停市十五分鐘...
2020-03-10
中台關係再生變數。國民黨立委江啟臣昨天就任國民黨主席，並以「世代合作、內造化、數位化」等三大方向發表演說，但全文未提「九二共識」，及後中共總書記習近平也未按慣例親發賀電。事件引起國民黨內部份不滿的聲音...
2020-03-10
歐美高層相繼傳出確診或與確診者接觸的消息，疫情正在全球廣泛性擴散。外媒指意大利又一官員確診，陸軍參謀長法里納（Salvatore Farila）也對病毒核酸檢測呈陽性反應，要家居隔離；葡萄牙總統德索薩因曾接觸的學生其學校出現確診病例，將主動取消原定公務，接受兩周隔離；美國兩名國會議員亦因曾與確診患者接觸，正居家隔離兩周。外界憂慮，將更多政界領袖確診。 意大利陸軍參謀長法里納表示，目前在家中隔離，狀況良好，仍可繼續工作，但需要他本人出席的工作將由另外一名將軍代替。此外，意大利皮埃蒙特大區首長奇里奧在社交網站發佈自己確診新型肺炎的消息。而疫情最為嚴重的倫巴第，其政府首長...
2020-03-10
跑馬地位置自成一隅，環境旺中帶靜，同時位屬名校網，多年來都是實力買家的居住選擇。是次介紹的豪宅，位於樓齡約17年的禮頓山，實用面積924方呎，2房1套連工人套房間隔，馬場及東半山景致都盡收眼底。 ...
2020-03-10
沙特與俄羅斯大打石油價格戰，觸發環球股災，美股杜指一度跌逾2000點，觸發熔斷機制停市15分鐘。歐洲股市跌幅更為顯著，英、法、德股市中段均大跌逾8%。分析指，油價下跌將引發債務違約危機，波及環球市場，...
2020-03-10
RB萊比錫坐擁一球領先優勢，今晚歐聯十六強次回合主場對熱刺和波已可出線，射手迪姆華拿近期腳風麻麻，面對陣容不整兼近況低迷的熱刺正是重拾射門鞋的好機會，他勢以入球助主隊贏波出線。 （Now643、有線616、656、無線myTV Super303台周三凌晨4:00直播） 迪姆華拿上仗德甲作客0:0和禾夫斯堡交白卷，近九場各賽事只有兩球進帳腳風麻麻，但歐聯十六強首回合作客熱刺便由他一箭定江山取得重要的作客入球；而他在今屆歐聯累積四球是陣中入球最多，今晚主場出擊他有信心重拾射門鞋再破熱刺大門。 而RB萊比錫各賽事已六仗不敗，歐洲賽兩回合計累積五勝一負，僅一七至一八球季歐霸...
2020-03-10
此時此刻，大家每天戴着口罩度日，不免予人鬱悶的感覺，也許，人生最需要的正是一點色彩和生氣，所以有機會便不妨按着旅遊訂房網站booking.com的推介，前往繽紛遊點暢玩！ 文：韋利圖：booking....
2020-03-10
張智霖（Chilam）早前因出席一個私人飯局而遭網民圍剿，就連太太袁詠儀（靚靚）和兒子張慕童（魔童）都不能倖免，搞到夫婦倆都不敢再於社交網「露面」！神隱兩星期，靚靚上周一（2日）終於蒲頭到中環食Lun...
2020-03-10
專家警告，新冠病毒不會如沙士般，在天氣轉熱後減退，反而會發展成類似超級流感，長期存在。香港要控制疫情，減少傷亡，避免社會和經濟持續受打擊，各界要合力抗疫，擴展「加強化驗室監察計劃」，大有必要，私家醫生應響應，不要為技術困難而裹足不前。 當局擴大「加強化驗室監察計劃」至所有私家診所及醫院，由私家醫生向有發燒或呼吸道感染徵狀的病人，收集呼吸道樣本，再送往政府化驗所作免費檢測，目的是擴大抗疫戰線，盡早找出新冠肺炎患者，加快治療，更有效追查接觸者，然後隔離和治療，都有助控制疫情。但有私家醫生公會指計劃並非強制性，估計私家醫生或診所不會參與，原因是計劃推得太急，令私家醫生無所適從。 ...
2020-03-10
打吡大賽將於三月廿二日即下周日舉行，入選馬名單明日揭盅，但因疫情影響，馬會決定今年一切從簡，將不會按慣例舉行發布會，改為只出新聞稿公布入選馬。至於原定於下周四舉行的排位抽籤儀式會否有變，則仍待公布。此外，馬會近來局部開放投注站及馬場，以方便投注人轉帳或開戶，遂外間有指現時已具備足夠條件恢復六合彩攪珠。但原來六合彩的投注額，向來約有七成六是來自投注站的現金投注，反而甚少來自投注戶口，所以馬會認為要待投注站全面重開，才合宜恢復六合彩攪珠。 馬場浮世繪
2020-03-10