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港元一月拆息　厘一年低

2020-03-10 列印
　　跟隨美息跌勢，1個月或以上的港元拆息持續下降，其中1個月拆息九連跌，昨再跌約8點子，報1.11厘，續創一年新低。因應拆息向下，H按（拆息按揭）息率亦相應下調，且進一步偏離2.5厘封頂息，讓市民每月供樓款項略減。

　　據財資市場公會的網頁資料顯示，短期港元拆息掉頭回升，隔夜至2周拆式微升1至3點子不等，其中隔夜息報0.688厘。至於較長期的1個月或以上拆息則續跌，3及6個月拆息分別報1.35厘及1.42厘，均跌約4點子。

　　受拆息下降帶動，除H按息下調外，銀行亦紛紛調低定期存款利率，其中本港首家面世的虛擬銀行眾安銀行將1、6及12個月港元定存息減0.4厘，最新1個月定存息僅1厘、6及12個月定存息同為1.6厘，只有3個月定存息維持2厘不變。
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