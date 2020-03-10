油價跌三成29年最勁 港油股急挫中海油瀉17%

原油價格昨日開市即失守，紐約期油早段最多跌近34%，低見每桶27.34美元；布蘭特期油亦跌逾31%，低見31.02美元，跌幅為1991年波斯灣戰爭以來最大，亦接近2016年低位。
由於減產談判破裂，沙特上周六起大幅下調原油出口價格，每桶減少6至8美元，並計劃四月起把目前每日生產約970萬桶原油，大增至1200萬桶，觸發油價大跌。
俄羅斯亦作出反擊，俄羅斯國營石油公司Rosneft計劃在四月起，每日增產30萬桶，亦準備好承受油價下跌影響。俄羅斯財政部早前表示，其國家財富基金達到1500億美元，可抵受油價在25至30美元水平，持續6至10年。
油價有機會跌至20美元
多間大行紛紛下調油價預測，其中高盛料第二及第三季見每桶30美元，並警告油價有機會跌至20美元水平。
受油價急挫影響，恒指昨日低開逾千點，收市暴跌1106點，報25040點，創近七個月新低，大市成交則急增至1696億元。
國際油價顯著走弱，石油相關股為跌市重災區，「三桶油」中的中海油（883）曾瀉21.85%，低見8.3元，收跌17.23%，報8.79元，為表現最差藍籌股；中石油（857）收瀉9.63%，報2.72元；中石化（386）收跌2.8%，報3.82元；昆侖能源（135）大跌12.5%，收報4.69元。
油服股亦重創，海隆（1623）大跌22.54%，收報0.55元；宏華（196）大挫20.73%，收報0.325元；中海油服（2883）重挫19.89%，收報8.38元；安東（3337）瀉16%，收報0.63元。