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利福全年多賺近12%

2020-03-10 列印
　　經營香港崇光百貨（SOGO）的利福國際（1212）昨日公佈去年全年業績，截至12月底止純利18.91億元，按年增加11.87%，增加主要因期內金融投資組合錄得公平值收益的提升。每股盈利1.26元，首次不派末期息。計及中期息，全年派息30仙。面對疫情及社會風波事件，該公司亦對前景看淡，其管理層首次對來年香港零售市場的前景感到悲觀。

　　該公司於期內，營業額35.42億元，按年跌18.7%。若撇除有關非現金公平值變動，營業溢利為16.3億元，按年下跌18.2%；單計下半年則錄得經營溢利6.4億元，較上半年大幅下降35.1%。

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