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丘鈦去年盈利大增36倍

2020-03-10 列印
　　丘鈦科技（1478）昨日公佈2019年度年業績，純利達5.42億元（人民幣，下同），按年大增逾36倍。董事局主席何寧寧表示，該公司2月份的財務數據雖然受疫情影響，攝像頭模組出貨量同比變化不大，但仍遠低於去年設下的2月份經營目標，目前國內的疫情已經有比較好的控制，目前看不到新冠疫情對全年營運計劃有很大影響，若果內地疫情繼續趨向穩定，相信該公司產能在3月內會有較完整的恢復。

　　何寧寧續指，目前該公司主要以國內四大客戶為主力，在歐洲客戶較少，因此環球疫情擴散對其影響不大。丘鈦科技收入達131.7億元，按年增長61.89%，期內毛利達11.8億元，同比增長234.14%，毛利率增加4.7個百分點至9%，派末期息10港仙。

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