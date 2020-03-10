物管股續受追捧 燁星超購兩千倍稱王

一山還有一山高，非住宅物管股興業物聯（9916）的「超購王」寶座仍未坐暖，就要易主，據消息人士透露，本周五（13日）準備掛牌的物管股燁星（1941）公開發售部份超額認購接近2000倍，成為本年度新晉「超購王」，同時亦超越2017年上市的億仕登控股（1656），晉身本港歷年新股超額認購榜的第七位。



本港近期受經濟增長放緩、社會衝突不斷以及新冠疫情等接二連三的影響，市場氣氛波動，物管股更被發掘成為資金的避險聖地，不論是昨日上市的非住宅型物管股興業物聯（9916）還是混合型，以住宅物管為主的燁星均獲得投資者青睞，超購倍數分別逾1400倍及近2000倍。



歷年超購榜第七



而昨日股市大跌之下，逾11萬人認購的興業物聯（9916）亦難逃一劫，破發開場，嚇到投資者「騰騰震」。雖然開局不順，慶幸開市後不斷反彈，惟收市前回吐部分升幅，最終險守招股價，報2.03元，升2.01%，獲分配股份的投資者可謂「執番一身彩」，不計手續費及佣金，一手2000股賺80元。不過，全日最高位僅見2.31元，升幅僅達16.1%，抽頂頭槌飛的散戶若果借足九成孖展，仍然未回本。



金利豐證券研究部董事黃德几表示，當下的物管股估值肯定偏貴，無論從估值或市場氣氛來說，目前的物管股僅適宜短炒。但目前市場氣氛轉差，物管股又因輕資產、周期性不及傳統行業明顯，而且不太受市況影響，行業前景比較理想，令投資者仍然鍾情於該板塊。而不斷有物管股來港上市，市場的選擇愈來愈多，但只要等到某一隻物管新股不再上升，現時的追捧熱情就會消散，他認為目前距離該臨界點已經不遠。



他又指，超購火爆不代表股價會做好，若在市場氣氛發酵的情況下，有可能招股價本身已經建基於比較高的水平，過去一年很多超購厲害的新股上市後表現都不理想，反應不少股份的基本面，以及定價過高。



