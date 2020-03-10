港航傳向國航求助渡財困

RB萊比錫坐擁一球領先優勢，今晚歐聯十六強次回合主場對熱刺和波已可出線，射手迪姆華拿近期腳風麻麻，面對陣容不整兼近況低迷的熱刺正是重拾射門鞋的好機會，他勢以入球助主隊贏波出線。 （Now643、有線616、656、無線myTV Super303台周三凌晨4:00直播） 迪姆華拿上仗德甲作客0:0和禾夫斯堡交白卷，近九場各賽事只有兩球進帳腳風麻麻，但歐聯十六強首回合作客熱刺便由他一箭定江山取得重要的作客入球；而他在今屆歐聯累積四球是陣中入球最多，今晚主場出擊他有信心重拾射門鞋再破熱刺大門。 而RB萊比錫各賽事已六仗不敗，歐洲賽兩回合計累積五勝一負，僅一七至一八球季歐霸...

2020-03-10