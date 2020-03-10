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港航傳向國航求助渡財困

2020-03-10 列印
　　為扭轉財務困局，市傳香港航空已與中國國航（753）和其他各方進行談判，希望能獲對方施以援手渡過財務難關。昨日有報道指中國國航已開始向港航進行盡職調查。

　　香港航空回應表示將深耕本地巿場，並追求長期可持續的發展。香港航空稱公司並未上市，不會公開其財務活動，亦不會評論市場傳言或猜測。但公司又指，對引入有實力的投資者持開放態度。

　　香港航空並非首次向外界求助。此前由中信集團、國企無錫市交通產業集團及由唐英年家族組成的中港白武士財團對港航的收購要約因定價分歧，陷入了近9個月的僵持狀態。據知情人士透露，中港白武士財團最初計畫向香港航空注資至少20億元人民幣，並承擔部分債務，但始終未能成事。

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