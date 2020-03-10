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保誠傳分拆或售美業務

2020-03-10 列印
　　英國《泰晤士報》報道，英國保誠(2378)擬於本周公佈把美國業務Jackson National Life出售或分拆上市，以回應日前維權投資者Dan Loeb旗下Daniel Loeb分拆公司業務的要求。據報道，Daniel Loeb的對沖基金Third Point上月宣佈，合共購入英國保誠少於5%股權，涉資逾20億美元，成為保誠第二大股東，並要求將保誠持有的美國業務Jackson National Life，與發展快速的亞洲業務，分拆上市，以提高該公司的估值。美國業務Jackson National Life目前佔英國保誠的利潤近一半，但英國投資者不滿意該業務監管過於複雜，而且非常受股市波動所影響。





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