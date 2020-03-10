中環IFC外望——佐丹奴CEO削半薪 高層減三成

新冠肺炎疫情重創零售業，零售商輪番減薪裁員。繼上月莎莎（178）、威高國際（1173）等零售巨頭減薪後，佐丹奴（709）昨日又有行動，自三月起，主席兼行政總裁劉國權自願減薪一半，其他執董及香港高管團隊成員自願減薪三成。另約有15位來自港澳、內地及其他受影響較少地區的其他管理團隊成員，分別自願減薪10%及20%。全部為期三個月。



佐丹奴指，疫情蔓延至全球人口稠密的大洲，在實體經營及市場情緒上，將繼續影響經營市場。為控制成本，該公司已與業主磋商，尋求減免租金及降低各個市場佐丹奴門市的租金。同時，該公司將加強成本控制，包括向供應商尋求更優惠的條件。該公司又稱，其現金儲備仍保持穩定。於2019年6月30日，該公司之現金及銀行結存（扣除銀行貸款後）為10.26億元，該現金狀況現時並無重大變動。



另外，佐丹奴表示，已採取一系列防控措施，以確保在困難時期能繼續運營。鑑於疫情對實體店購物習慣之干擾，及全球人類活動的限制，將重新分配資源，快速提升其電子商務能力，以捕捉對網上購物日益依賴的機遇。



渣打虛銀將首推無號碼銀行卡



由渣打香港、電訊盈科（008）、香港電訊（6823）及攜程合組的虛擬銀行正式命名Mox Bank，現正進行員工內部測試，計劃今年內投入服務。Mox預告將率先在亞洲推出首張全功能無號碼銀行卡，方便客戶使用之餘，又可有效降低個人資料被盜的風險。



渣打曾表示其虛擬銀行目標在2020年初開始營運，惟至今未見正式面世。Mox行政總裁顧海（Deniz Güven）接受電話訪問時未有透露該行正式面世的具體時間表，稱來月將向對外客戶進行測試，當完成測試後，又做到穩健、安全及可靠，便會對外全面開放。他指，Mox會以全新方式營運。



Mox將與Mastercard合推首張全功能無號碼銀行卡。該張集結購物、提款功能的實體卡，並無印上卡號、有效期和安全驗證碼，以降低個人資料被盜風險，所有銀行卡資料都可透過Mox app（手機應用程式）讀取，一旦遺失，可即時在Mox app鎖卡。



高瞻