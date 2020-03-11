習近平訪武漢 揭示疫情受控 憧憬華府救市 杜指彈1167點

美國總統特朗普周二在記者會上呼籲美國人保持冷靜，稱新冠肺炎疫情將會有消退的一天。但發言期間沒有談及有關刺激經濟計劃的細節。加上國家主席習近平抵達武漢視察疫情，於多項利好因素推動下，杜指早段曾升逾900點，但其後升幅大為收窄。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報25018點，升1167點；納斯達克指數收報8344點，升393點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見49.09港元，較香港收市價升0.19港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見384.42港元，較香港收市價升1.42港元。



傳美刺激經濟仍籌備



特朗普周一聽取官員匯報疫情及環球投資形勢後，表示會於今日凌晨在白宮舉行記者會，公佈重大經濟措施。他表明，將與國會討論下調或減免薪資稅，以及為領取時薪的工人提供幫助。他又提及正與郵輪、航空及酒店業界商議，減輕疫情造成的損失。特朗普強調，美國有強勁經濟，而應對疫情工作做得好，有部份地方仍可有旅遊活動，個別地區酒店亦有不錯入住率。美國財長努欽則表示，美國將動用所有工，具應對疫情對經濟的影響。



不過CNBC引述白宮官員表示，其實美國政府並未準備好即時推出刺激經濟措施。該官員表示，白宮中人對特朗普表示在周二舉行記者會公佈推出刺激經濟措施都感到震驚，他稱有關計劃仍有許多細節要籌劃研究，暫時只是「空中樓閣」。報道指，該名官員拒絕開名，因有關措施仍在努力籌劃中，他表示資助時薪僱員涉及到龐大聯邦開支，目前未知如何推行。



港股方面，經過周一斷崖式急瀉後，多國表態出招應對經濟下行風險，恒指高開後早段曾再失守二萬五關，及後買盤追入，隨即出現V彈，而且升幅持續擴大，一度急漲538點，收市升352點，報25392點；國指則重上一萬關，收報10153點。大市成交繼續熾熱，成交額逾1400億元。



專家料恒指仍會波動



耀才證券研究部總監植耀輝表示，中港股市回升，完全歸功於中美元首發功推動，先有美國總統宣佈指華府即將推出紓困措施，以應對疫情及經濟，後有習主席視察武漢，以示支持防疫工作，恒指繼日前急跌後略作技術反彈，下一位置將上望25800點。不過，以技術走勢來說，他認為大市已形成一個明顯的頭肩頸格局，後市或未完全完成調整，有機會再回調，建議短線投資者可先行沽貨獲利。