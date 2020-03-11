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油價急彈逾一成

2020-03-11 列印
　　沙特與俄羅斯大打石油價格戰，造成油價周一急瀉，觸發環球股災，但外電報道，俄羅斯能源部將召開會議，討論是否重返石油輸出國組織（OPEC）談判桌，油價昨日反彈逾一成，紐約期油曾見每桶34.5美元，布蘭特期油早段則高見38.08美元。國際能源組織署長比羅爾（Fatih Birol）警告，兩國增產舉動猶如玩「俄羅斯輪盤」，很可能帶來嚴重後果。

　　另外，雖然金價周一晚再創七年新高，但未能企穩1700美元大關，紐約期金早段最多跌過31美元或2%，報每盎司1649美元，其後跌幅收窄。有分析師認為，市場恐慌情緒未減，卻出現獲利盤，或由於周一油價大瀉時，有投資者急須出售黃金，以為石油期貨補倉，但金價市場仍然看漲。
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