傳黑石高價私有化 SOHO升逾三成停牌

SOHO中國昨日開市微升至3.1元附近，路透私有化消息於10點44分發佈，市場反應迅速，該股隨即急飆逾三成；於11時12分起停牌，以待刊發內幕消息。SOHO中國停牌前收報4.1元，較周一收市勁升37.6%。
路透報道指，排他性談判於二月初開始，有關私有化細節預計在未來幾周敲定。這是黑石至今為止在中國市場最大投資，黑石還將接管SOHO中國債務。截至2019年6月底，SOHO中國總債務規模為326.8億元人民幣。
每股出6元斥311億
目前SOHO中國主席潘石屹及其夫人張欣，持有公司63.93%股權，兩人計劃在與黑石達成交易後，保留少量股份。SOHO中國於2007年10月在港交所上市，集資超過128億元，發行價為8.3元，上市首月曾升至11元，但股價隨後持續下行，多年來長期潛水。
SOHO中國於北京、上海共有9個項目，投資物業總值逾610億元人民幣。早於去年10月底，SOHO中國已傳出有意清空內地核心資產轉投海外，計劃出售北京、上海的8個項目，總作價約500至600億元人民幣；將以分批打包方式尋求出售，計劃所有交易在未來兩年內完成。
潘石屹屢傳撤出中國
不過SOHO中國早前發公告稱，不知悉與資產出售相關資料，但表示「在投資物業組合的日常經營管理中，集團會不時探討所處主要市場的商業地產市場環境及潛在交易機會。」
去年12月中旬起至今年1月，潘石屹在短短一個月內註冊7間公司，其中6間為境外註冊公司，註冊資本介乎150萬至14億美元不等，關於他轉移資產至海外的傳言甚囂塵上。