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陳茂波：未見不尋常市場風險

2020-03-11 列印
　　港股周一急跌逾千點，美國和歐洲主要股票市場前晚亦急挫，財政司司長陳茂波昨日表示，本港股票、期貨和衍生工具市場如常有序運作，看不到有不尋常情況如集中風險或市場操控風險。他強調，面對市場波動，政府會小心謹慎、嚴陣以待，密切留意市場發展，適時加固防衞措施，維護香港金融穩定，呼籲投資者要加倍小心管理風險。陳茂波表示，港股前日下跌逾千點，由於市場大幅調整，港交所前日向一些結算參與者，總共加收59億元保證金，全部按時提交。前日全日證券賣空活動活躍，總成交額297億元，佔全日交投17.5%，較今年至今平均14.9%略高。不過一般來說，在市場有大幅波動的時候，賣空活動比率會上升，證監會會密切監察市場情況。

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