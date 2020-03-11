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東亞研售保險業務套78億

2020-03-11 列印
　　彭博引述消息人士指，備受活躍投資者、美資對沖基金Elliott施壓的東亞銀行（023），正考慮出售保險資產作為策略檢討其中一個方案，涉資逾10億美元（約78億港元）。

　　消息人士透露，東亞尋求以超過10億美元作價，出售人壽保險、一般保險，以及強積金業務等資產。其中涉及出售壽險資產的交易，可能包括銀保合作，即保險公司先行向合作銀行支付一筆金額，以取得經銀行獨家銷售其產品的權利。該消息人士指，是次資產出售或吸引全球保險公司興趣，以尋求在區內擴張業務。然而，東亞僅處初步考慮階段，該行仍可能會決定保留有關資產，或尋求其他交易。

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