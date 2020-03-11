九倉基礎盈利跌58% 派息銳減至0.075元

九倉期內收入按年減少近20%，至168.7億元，當中已確認入帳的內地項目減少，令發展物業收入下跌45%，至70.54億元。期內內地已簽約銷售額199億元人民幣，按年減12.7%，但超出180億元人民幣目標，今年銷售目標則為150億元人民幣。吳天海表示，去年須為內地土地儲備作出37.9億元撥備，年內亦僅投得一幅地皮，主要受中國嚴控樓價，令物業回報變得不吸引，故今年投地維持保守。
內房或割價賣樓
吳天海稱，受到疫情衝擊，九倉今年全盤計劃已遭打亂，包括首兩個月內地物業銷售額按年大跌逾半，並指出若內地疫情受控，一些「手緊」內房或會割價放盤，以填補資金鏈，或引致樓市波動及不穩。
九倉在業績報告表示，第一季生意大勢已去，即使市場迅速回復正常，第二季恐難大幅改善。期內撇除投資物業重估及特殊項目的基礎盈利跌58.4%，至27.1億元；純利則跌48.9%，至33.86億元。投資物業收入持續增長，按年增多14%，至40.9億元，主要受惠內地組合擴展推動，當中成都及長沙的國金中心收入，按年分別增長13%及92%。
另外，早前會德豐（020）獲大股東吳光正提出私有化，吳天海表示，看不到此舉會影響九倉業務。他未有回應會德豐主席吳宗權會否進入九倉董事局，僅稱「未收到大信封，會繼續做好工作，亦未有人通知我幾時可以退休。」
九倉業績遜預期，股價午後逆市下跌，收跌3%，報15.4元。