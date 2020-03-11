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越地多賺28% 末期息4.9仙

2020-03-11 列印
　　越秀地產（123）公佈去年全年業績，盈利34.8億元（人民幣，下同），按年升27.7%；撇除投資物業評估和相關稅項影響，以及淨匯兌虧損，核心盈利35.1億元，按年增24.8%。末期息派4.9港仙，按年減3.9%。

　　該公司董事長林昭遠表示，除湖北地區以外項目，復工率達80%以上，到周末可達九成。他又指，由於武漢投資比例低於一成，故新冠疫情對銷售影響輕微。

　　該公司去年累計合同銷售金額721.1億元，按年升24.8%，今年銷售目標則為802億元；投地預算為300億元。集團末期息每股派4.9港仙，連同中期息，全年共派息10.2港仙，按年升9.7%。

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