越地多賺28% 末期息4.9仙

該公司董事長林昭遠表示，除湖北地區以外項目，復工率達80%以上，到周末可達九成。他又指，由於武漢投資比例低於一成，故新冠疫情對銷售影響輕微。
該公司去年累計合同銷售金額721.1億元，按年升24.8%，今年銷售目標則為802億元；投地預算為300億元。集團末期息每股派4.9港仙，連同中期息，全年共派息10.2港仙，按年升9.7%。
海外新冠病毒肺炎疫情大爆發，港府加強入境限制措施，阻止病毒入侵，昨晚公佈由本周六（十四日）凌晨起，不論外籍人士或港人，十四日內到過意大利全國、法、德、西班牙部份地區及日本北海道，入境後須入住檢疫中心，強制隔離十四日。有旅遊業界人士指，上月旅遊印花徵費大跌近八成，反映港人足不出港，新防疫措施或令旅遊業雪上加霜。 政府宣佈由星期六凌晨起，所有抵港人士十四日內去過意大利全國、法國布爾岡—法蘭琪—康堤及大東部地區、德國北萊茵—威斯特法倫州、日本北海道，以及西班牙拉里奥哈、馬德里及巴斯克地區，入境後必須入住檢疫中心進行檢疫，不能在家或酒店隔離。港府又對上述地區發出紅色外遊警示...
2020-03-11
福建泉州酒店坍塌事故現場昨日下午再救出一名已被困六十八小時的男子，目前仍估計有九人被困。國務院聯防聯控機制昨日上午發佈，救援結束後將全面開展事故調查，嚴格依法依規追究事故責任人責任。 國務院聯防聯控機...
2020-03-11
世界在疫情影響下，很多大型活動都要取消，而一直有可能取消或延期東京奧運的消息傳出，現時日本再重申，不會取消東京奧運會。不過因應疫情影響，希臘奧委會宣佈，周四在奧林匹克舉行的聖火採集儀式及前一日的綵排，...
2020-03-11
紅磡昇御門建築外貌呈拱形門廊，是區內地標住宅之一，屋苑提供多種戶型，今次則為大家走訪一個4房大戶，實用面積超過1200方呎，內櫳裝潢企理新淨，廳堂空間舒適充裕，優勢之一是坐北向南，景觀開闊。 ...
2020-03-11
美國總統特朗普周二在記者會上呼籲美國人保持冷靜，稱新冠肺炎疫情將會有消退的一天。但發言期間沒有談及有關刺激經濟計劃的細節。加上國家主席習近平抵達武漢視察疫情，於多項利好因素推動下，杜指早段曾升逾900...
2020-03-11
衞冕冠軍利物浦在歐聯十六強首回合作客0:1不敵馬德里體育會，不過今晚次回合他們有中場隊長佐敦軒達臣復出，士氣大振。紅軍在主場已連贏十一場，今晚可望再次變成晏菲路之夜，在精神領袖軒達臣帶領下反勝晉級，一於捧讓球主客和讓一球「主勝」。（Now643、有線616、656、無線myTV Super303台周四凌晨4:00直播） 過往利物浦在晏菲路球場上演無數奇蹟之夜，近年最經典首推去季歐聯四強次回合主場4:0大炒巴塞隆拿，逆轉首回合輸0:3的劣勢殺入決賽。紅軍今季繼續保持主場強勢，廿一場各賽事豪取十九勝兩和，目前更收錄十一連勝，領隊高普豪言要借主場反勝晉級：「我會讓他們見證...
2020-03-11
抗疫之路漫長，大人Work from Home，小朋友上網學習，一家人可以足不出戶，但總要解決三餐，天天吃速食、外賣沒可能，也不健康。這時奉行自家「煮」義才是上策，別拿不習慣入廚作藉口，煮食可以好輕鬆...
2020-03-11
新冠病毒肺炎疫情爆發逾三個月，疫情持續升溫，陸續有外國對來自本港的旅客實施隔離。封關與否訊息混亂、「彈出彈入」的泰國周一起對本港旅客實施隔離限制。上月帶同三子遊泰避疫的張栢芝亦欲趕回港，但有指她在航機...
2020-03-11
立法會衞生事務委員會昨天開會，議員關注小學口罩存量是否足夠，教育局官員回應，將留意學校口罩的存量，而食衞局亦會向本地生產口罩商反映，促請他們研究和生產兒童口罩。由於港府承認在國際市場搜購口罩不順利，各界不能坐視復課之後或出現學童口罩短缺的危機，現在就要未雨綢繆。 經漫長停課後，中小學將於四月復課，大批學童重出家門，不少須乘搭公共交通工具，增加他們感染新冠肺炎的風險。雖然現在口罩供應稍為紓緩，但不代表情況持續，因為歐美疫情處於高發期，部份國家亦缺乏口罩，甚至將口罩列為戰備物資，禁止出口，一般口罩以至兒童口罩隨時又出現供不應求的問題。 教育局應與各辦學團體溝通，了解各學校在四...
2020-03-11
常說在眾多計馬的方法當中，最可靠的是計賽事水準，而評定賽事水準又分前瞻性和後知後覺兩種。後者當然是指待有參戰馬再出取得好成績，才跟進同場其他馬，好處是毋須靠估，缺點當然是路人皆見，想有稍好分頭都難。因此，筆者慣常都會先以主觀判定哪些屬強組。 第五場三班一二○○米。「超能量」上仗在453場次角逐谷草千二米，個人認為必屬強組，即使撇開出彎大外閃的「好好學習」不計，頭三名馬已絕不簡單。其中頭馬「聰明導彈」季內在三班跑千二米從未甩Q；亞軍「明駿之星」更是應屆跑馬地狀元；甚至跑第三的「加州得迅」亦非三班可留，而「超能量」在直路未算太望空之下，能跟在「明駿之星」身後持續追前，可想像若沿...
2020-03-11