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諾誠健華招股 9040元入場

2020-03-11 列印
　　未有盈利的藥企諾誠健華今日起招股，全球發售逾2.5億股，招股價介乎8.18至8.95元，最多集資22.4億元，每手1000股，入場費為9040.2元，下周一（16日）截止招股，預計3月23日掛牌。

　　諾誠健華核心產品奧布替尼目前針對兩項適應症，正在進行註冊性試驗，並且已分別在2019年11月及今年一月遞交新藥申請。

  該公司預計將是次集資所得五成，為核心產品奧布替尼在中美進行臨牀試驗、商業推出等提供資金；25%將會為臨牀階段候選產品ICP-192以及ICP-105所需試驗、註冊等提供資金；15%將為部份候選藥物研發及外部引進提供資金；10%將用作營運資金。

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