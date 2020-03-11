中環IFC外望——支付寶三年助4000萬商家轉型

電子錢包支付寶母公司螞蟻金服首席執行官胡曉明昨日宣佈，支付寶將正式升級成為一站式數碼生活平台，聚焦服務業數碼化，向全國大小服務型商家開放。公司將花三年時間，協助全國4000萬服務業商家完成數碼化升級之餘，亦令支付寶本身成為全球最大的數碼化生活開放平台。



胡曉明在支付寶合作夥伴大會上透露，支付寶將拿出前所未有的生態開放力度，完成App改版升級，此後支付寶首頁平台流量將全面對外開放，同時將推出數碼經營轉型計劃、小程式扶優計劃兩大政策，讓商家在支付寶的支持下，努力實現數碼化經營。



他續稱，新服務時代正加速到來，但中國還有80%服務業未被數碼化，一站式數碼服務平台對加速數碼經濟發展至關重要，支付寶希望通過自身平台升級、持續生態開放，成為變革加速的推進器。



周大福執董減薪三成 暫無裁員計劃



周大福（1929）公佈，集團願意與員工共渡時艱，決定執行董事二月至四月減薪三成。集團將持續評估疫情發展，採取靈活營運策略及成本控制措施，上下一心，應對當前挑戰。



該公司表示，現階段沒有裁員計劃，反以保障員工就業為重要考量，積極開拓網上銷售渠道，先後推出「雲商365」和自家研發的「我智營」線上銷售平台，不論前線或後勤員工，均可利用這些平台，向親友或顧客推介合適產品，一方面借創新科技為員工開拓收入來源，另一方面有助集團在全渠道零售領域搶佔先機。



此外，公司亦靈活彈性安排前線和後勤員工在家或辦公室工作，以確保公司業務如常運作，同時減低員工因過度密集而受感染風險。



為鼓勵員工在休假期間自我增值，裝備自己迎接未來挑戰，集團向員工額外提供「有薪在家學習假期」，讓員工參與網上培訓，內容涵蓋品牌管理、電子商務及新零售體驗等。



高瞻