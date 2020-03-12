世衛宣佈疫情全球大流行 傳列國家災難 杜指瀉1464點

美國總統特朗普未如期昨日公佈減稅及刺激經濟措施令市場失望，加上疫情繼續在美擴散。有消息人士指特朗普考慮將新冠肺炎疫情列為國家災難，以釋放資金用於應對疫情。美股早段急挫，杜指報24201點，跌833點；標普500指數報2799點，跌83點；納指報8156點，跌188點。



世界衛生組織宣佈新冠肺炎病毒為全球大流行後，紐約股巿再度急挫，杜指一度急瀉超過1600點，跌幅達到6.7%，與最近高位比較累積下跌兩成。納斯達克指數及標普500指數亦跌超過5%。



疫情繼續在歐美各國擴散，英國央行昨突然大手減息半厘，英富時指數中段仍跌17點，至5942點，法國及德國股市微升約半個分比。



10年期美債孳息率略為回升至0.729厘。紐約期油下跌1.04美元或3.03%，報每桶33.32美元；倫敦布蘭特期油下跌1.15美元或3.09%，報每桶36.07美元。油價下跌打擊石油企業信貸，數據公司ICE Data數據顯示，美國石油和天然氣公司合共發行的9300百億美元債券，當中有為數1700多億元低於BBB級的債券，已有違約風險。此外，俄羅斯表態或與油國組織合作，油價回暖，市場料美國總統特朗普將推紓困措施。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報23553點，跌1464點；納斯達克指數收報7952點，跌392點。滙控（005）美國預託證券價格曾見48.17港元，較香港收市價跌0.48港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見369.82港元，較香港收市價跌8.58港元；港股ADR折合恒指報24898點，跌332點。



恒指ADR挫332點



港股方面，恒指延續美股升勢高開67點，早段窄幅上落，曾升101點，至25493點高位，升幅隨即收窄。午後恒指無視英國央行緊急減息半厘，走勢回軟，全日跌160點，報25231點，成交1126.8億元。內地股市反覆向下，上證指數跌28點，報2968點；深成指數挫203點，造11200點。



「三桶油」捱沽，市傳中海油（883）獲母公司注入低回報的燃氣電廠資產，股價大跌5.86%，收造8.52元，在藍籌中表現最曳；中石油（857）跌2.15%，報2.73元；中石化（386）跌0.78%，報3.83元。長和（001）跌2.91%，至三年低61.75元；中海外（688）飆2.52%，造26.4元，成表現最佳藍籌。



協同博勤金融集團行政總裁曾永堅指，油價回穩及英倫銀行突然減息對恒指幫助不大，市場最憂慮的地方仍在於新冠肺炎疫情發展。雖然習近平到訪武漢，內地疫情有受控跡象，但市場擔憂疫情會在美國引起大規模爆發。美股能否企穩，對港股有影響，相信恒指在二萬五千點關口見支持。