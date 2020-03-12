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英鎊減息 兌港元跌穿10元

2020-03-12 列印
        新冠肺炎疫情肆虐全球，各地央行輪流減息穩經濟。繼美國罕有提前減息後，英國與冰島昨突然減息半厘，令兩地息口同創新低。英倫銀行將指標利率降至0.25厘，為2016年8月以來首次下調，一度拖累英鎊兌美元下挫0.6%，至1.2832，兌港元則跌穿10元，低見9.9775，惟其後略為回升，截至香港時間昨晚7時，英鎊兌美元最新報1.2921，倒升0.08%；兌港元報10.0366。

歐洲股巿下跌

  另外，歐洲股巿扭轉早段升勢，收市轉跌。英國富時100指數收報5876點，跌83點。法國CAC指數收報4610點，跌26點。德國DAX指數收報10438點，跌36點。

  彭博引述消息人士指，歐洲央行行長拉加德早前在與歐盟領導人的電話會議上表示，除非各國領導人為應對疫情採取緊急措施，否則歐洲將面臨類似金融危機的重大經濟衝擊，將令很多人想起2008年金融海嘯時的境況；又警告若不大膽採取行動，將會增加經濟體崩潰的風險。
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