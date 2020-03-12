兩個月運力削六成五 國泰預警上半年勁蝕

去年捲入政治風眼的國泰（293）純利全年跌27.9%，至16.91億元，其中國泰及國泰港龍在下半年轉蝕4.34億元。近期新冠肺炎疫情衝擊航空需求，日均訂票數量大跌逾八成下，國泰大削今明兩個月65%運力，主席賀以禮預告，今年上半年將有重大虧損，會多管齊下應對，旨在保留營運現金，目前仍預期下半年會復甦。



國泰顧客及商務總裁林紹波表示，三月日均機票預訂數量，已由往年的9萬急挫至1.5萬至1.6萬張，甚至有日子只得1.1萬至1.2萬張，情況十分嚴峻。國泰亦已將三及四月的運力減少65%，以對應客運需求下降的影響。賀以禮稱，目前面臨挑戰前所未見，會保持政策靈活，每周檢討運力改變，按情況或會再大減五月的運力。他指出，國泰目前需盡量保持營運現金，並推出多項措施應對，目前仍預計下半年業務將復甦。



國泰去年下半年業績轉弱，純利按年大減86.8%至3.44億元。以旗下三間航空公司計，國泰航空及國泰港龍航空在下半年轉蝕4.34億元；而快運自七月收購起至年底錄得2.46億元虧損，不如預期的少量溢利，主要是往來亞洲航班的需求減少。



客運收益減1.3%



全年計，國泰去年收入減少3.7%至1069.7億元，因社會事件令客運量均大受影響，客運收益按年倒退1.3%至721.7億元，目前需依賴收益率較低的轉機客運。至於貨運因應貿易戰壓抑需求，貨運大跌14.2%至211.5億元。



期內國泰燃油成本298.1億元，少近12%，佔總開支28.8%，對沖相關虧損大減93%，僅蝕1.01億元。而今季燃油對沖比率為40%，平均行使價每桶65美元。對於近期油價急挫，財務總裁馬天偉表示，目前油價平均每桶48美元，若持續該水平，將令本月對沖損失3500萬美元，並解釋雖然油價跌可節省成本，但運力同時減少，此消彼長下相信三及四月將錄得顯著燃油對沖虧損。



國泰昨日股價績後逆市漲，收升3.1%報10.18元。



