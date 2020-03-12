  • 2020年3月12日 星期四
  • 20º
  • 88%
熱門： 國泰新冠肺炎埃及團口罩古天樂

日報新聞 > 財經

時代鄰里冀明年物管破一億米

2020-03-12 列印
　　新冠肺炎疫情之下，物管企時代鄰里（9928）行政總裁王萌昨出席線上業績會時表示，疫情對該公司今年整體財務的影響較小，無論正面或負面，目前關於抗疫的投入成本仍在可控範圍內；疫情有助大型物管企體現優勢，故從長遠看，對公司影響應為正面。

　　王萌稱，希望2021年在管面積規模能突破一億平方米，預計今年管理面積增速將同去年增速持平。截至2019年底，時代鄰里總在管建築面積約4650萬平方米；物業管理在管建築面積為3842.9萬平方米，較2018年底增加1965.9萬平方米。 物業管理費方面，王萌指，該公司的平均單價持續增長，隨着新交付項目的增加，預計今年管理費將有明顯上升。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd