滙豐委王雲峰任中國行長

滙豐宣佈，任命其環球銀行及資本市場中國區主管王雲峰為滙豐中國行長兼行政總裁，負責該行在內地的業務拓展。該任命待監管機構批准後生效。滙豐中國現任行長兼行政總裁廖宜建，將調任集團其他高級管理職位，有關任職安排將適時作出宣佈。



滙豐亞太區行政總裁兼滙豐中國董事長王冬勝表示，中國是滙豐加快亞洲業務發展戰略的重點所在。王雲峰在內地和海外市場均具豐富的銀行從業經驗，在資本市場領域甚有建樹。據滙豐的策略報告，在亞洲市場中，大中華區和粵港澳大灣區被列為重點發展的市場。



王雲峰是內地較早投身國際資本市場的銀行家，擁有30多年的豐富經驗。他在05年加入滙豐，自16年6月起，全面負責滙豐於內地的環球銀行及資本市場業務。



