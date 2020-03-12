會德豐全年少賺47% 吳宗權︰減息幫助少許

會德豐（020）2019年年度純利按年跌46.8%，至91.73億元；每股基本盈利為4.48元。該集團主席吳宗權昨日表示，新冠肺炎疫情拖累環球經濟增長，本港經濟亦受影響，但美國減息一般對經濟有少許幫助；他預期今年本港樓市走勢將「上上落落」，但「幅度好難睇」。



會德豐去年純利雖跌逾四成七，但維持派末期息每股1.05元，連同中期息，全年派息1.575元，按年增1.6%。若撇除投資物業重估虧損及特殊項目，該集團去年基礎淨盈利為123.62億元，按年跌6.4%；主要因若干中港發展物業作出減值撥備49.27億元。期內收入錄得485.19億元，按年微升0.06%。



對於會德豐私有化、九倉（004）及九倉置業（1997）相關問題，吳宗權均避而不答，強調因監管要求，不便評論。關於集團若私有化，九倉系公司業務分工是否有變，吳宗權僅回應時說：「從過去到現在，每間公司業務分配大家都清晰，會德豐業務核心至今都是在香港發展。」



吳宗權續指，外圍環境仍有諸多不明朗因素，除減息外，本港經濟是否還有其他支撐因素仍然未知。今年市場「不容易睇」，未來推盤速度及定價，需視項目進展及市場情況而定。



本港物業方面，會德豐去年已簽約住宅物業銷售額為236億元，按年跌9.2%，主因去年下半年銷售速度減慢；全年共售出2080個單位。不過，截至去年底，已預售但尚未確認入帳的銷售額按年升22%，至325億元。



將推售四個市區項目



未來投地方面，吳宗權表示，會繼續研究政府推出的土地，選擇性考慮是否入標。會德豐去年購入5幅地塊，截至去年底，在香港的物業土地儲備增至660萬平方呎，加上今年2月投得的日出康城項目，共有750萬平方呎土儲。今年會德豐將有4個市區項目進行推售。



會德豐昨日收市跌1.18%，報58.65元。



