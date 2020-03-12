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招商房託 五項物業推租金補貼

2020-03-12 列印
　　招商局商業房託（1503）執行董事郭瑾昨表示，新冠肺炎疫情來勢洶洶，公司對旗下5項物業有一定租金補貼，目前疫情仍未結束，未來一兩月或會採取進一步補貼措施，暫時未能預算今年整體租金收入的影響，但相信補貼所佔比例不會太大。

　　招商局房託的資產組合為位於深圳蛇口的5項物業，郭瑾續指，因蛇口區域偏向「衣食住行一體化」，疫情之下人流沒有大量流失，抗疫能力較強，認為公司旗下物業受影響較小。

　　該公司主席黃均隆稱，未來會持續注入優質物業，優先考慮母公司招商蛇口的資產儲備，但也會主動尋找標的，包括招商局集團旗下或招商蛇口平級公司的資產等。

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