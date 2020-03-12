中環IFC外望——宏利保單疫市看俏 無意裁代理

疫情當下，本港內外不明朗因素增加。宏利香港新任首席行政總監戴明鈞（Damien Green）昨表示，該公司保險業務保持韌性，年初至今表現良好，且仍有保持雙位數增長的潛力；公司亦無計劃裁減代理人數目。



戴明鈞表示，疫情等因素影響包括保險在內的所有行業，但該公司業務目前仍然良好；相信港人對保險需求很大，業務仍有增長空間。宏利經歷多個經濟周期，相信有經驗應對各種狀況。宏利香港現時有逾萬名代理人，他又強調，保險代理角色重要，無計劃縮減代理人數目，但難預計代理人增長規模。



課稅年度本月底完結，險企多期望可有更多客戶趕及扣稅尾班車；因應疫情，保監局早前推出一系列臨時便利措施，容許以遙距形式銷售合資格延期年金（QDAP）及自願醫保（VHIS）產品。戴明鈞對此表示歡迎，相信有助於銷售，亦可以為代理人帶來信心；至於遙距投保會否延伸至其他產品，他就指，將視乎保監決定。



戴明鈞續稱，2003年沙士過後，保險業務有所增長，但難估今年下半年業務較上半年會有所反彈；而本次疫情衝擊本港旅遊業等，對經濟造成影響，希望可盡快復原。本周環球資本市場動盪，被問及是否對資產管理及強積金造成影響，他表示，未見客戶有恐慌情緒。



恒生推智能儲蓄規劃工具



恒生銀行（011）表示，在其手機應用程式內，開發一項創新智能儲蓄規劃工具「Saving Planner」，自動整合客戶恒生戶口及信用卡支出，方便客戶定立儲蓄計劃和管理支出項目，以便更有效實現旅遊、購物及投資等不同儲蓄目標。



恒生銀行執行董事兼零售銀行及財富管理業務主管關穎嫺表示，從市場調查可以看到，不同年齡層客戶均認為「Saving Planner」十分實用，而且特別受年輕客戶歡迎，有助他們實現短期及長期儲蓄目標，以作旅行、婚禮或進修之用。



恒生市場調查又發現，介乎18至30歲受訪者中，71%認為「Saving Planner」吸引他們使用，當中最為吸引功能包括簡單易用介面、可自行設定功能、高安全性以及自動分類。



高瞻