儲局注入萬五億美元救市 美股再跌停板 杜指暴瀉2352點

美國聯儲局採取行動，透過回購操作向巿場注入一萬五千億美元，尋求在疫情下確保金融體系穩定。牽頭行動的紐約聯儲銀行發表聲明，指新型冠狀病毒爆發，令國債融資巿場異常混亂。當局首先在星期四進行五千億美元的三個月期回購操作，到星期五再進行更多回購，總額達到一萬億美元，購買範圍亦擴大至包括短期債券、中期債券、通脹保值債券及其他工具。
杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報21200點，跌2352點，為有史以來最大點數跌幅；標普500指數收報2480點，跌260點；納斯達克指數收報7201點，跌750點。滙控（005）美國預託證券價格曾見44.21港元，較香港收市價跌2.60港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見342.29港元，較香港收市價跌21.21港元；港股ADR折合恒指報23178點，跌1130點。
有「恐慌指數」之稱的芝加哥期權交易所波動指數（VIX）飆近70，意味市場恐慌情緒極致。美股連番急跌，僅用20個交易日便步入「技術性熊市」（即自近期高位跌逾20%），創1931年「大蕭條」以來最快入熊記錄。
特朗普抗疫無紓困方案
高盛首席美國股票策略師David Kostin指，美國歷史上最長的牛市將很快消亡，市場在過去三周以來遭受重大損失後將繼續下行。
亞洲股市再遇股災，港股跟隨美股踏入「技術性熊市」，恒指暴瀉逾920點，創近三年新低，超過九成港股下滑。新興亞股血流成河，重度依賴旅遊業的泰國及菲律賓股市均挫一成，觸發熔斷機制，創2008年十月以來最大跌幅，印尼股市亦在下挫達半成後暫停交易。
澳股見四年低位
其他亞洲股市亦集體跳水。日本股市創三十五個月以來新低，曾插水逾千點，收市仍暴跌856點，造18559點；澳央行減息無助提振股市，澳洲股市跌至四年來新低，最多跌435點。歐央行無視市場減息預期，歐洲三大指數開盤即裂口走低，早段急跌近6%，中段跌幅擴大至逾9%。