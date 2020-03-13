儲局注入萬五億美元救市 美股再跌停板 杜指暴瀉2352點

新冠肺炎疫情橫掃全球，世衞(WHO)定性疫情構成「全球大流行」；美國總統特朗普禁歐洲旅客入境，但「紓困方案」卻不見影；加上歐央行昨晚議息後意外地不減息，市場恐慌情緒急升，歐洲股市跌近一成，周四美股開市五分鐘，杜指就急插近2200點，跌幅達7%，促使本周內第二次觸發熔斷機制，暫停交易15分鐘，其後跌勢略收窄，截至昨晚11時杜指跌1701點，報21851，創2017年7月以來新低。



美國聯儲局採取行動，透過回購操作向巿場注入一萬五千億美元，尋求在疫情下確保金融體系穩定。牽頭行動的紐約聯儲銀行發表聲明，指新型冠狀病毒爆發，令國債融資巿場異常混亂。當局首先在星期四進行五千億美元的三個月期回購操作，到星期五再進行更多回購，總額達到一萬億美元，購買範圍亦擴大至包括短期債券、中期債券、通脹保值債券及其他工具。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報21200點，跌2352點，為有史以來最大點數跌幅；標普500指數收報2480點，跌260點；納斯達克指數收報7201點，跌750點。滙控（005）美國預託證券價格曾見44.21港元，較香港收市價跌2.60港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見342.29港元，較香港收市價跌21.21港元；港股ADR折合恒指報23178點，跌1130點。



有「恐慌指數」之稱的芝加哥期權交易所波動指數（VIX）飆近70，意味市場恐慌情緒極致。美股連番急跌，僅用20個交易日便步入「技術性熊市」（即自近期高位跌逾20%），創1931年「大蕭條」以來最快入熊記錄。



特朗普抗疫無紓困方案



高盛首席美國股票策略師David Kostin指，美國歷史上最長的牛市將很快消亡，市場在過去三周以來遭受重大損失後將繼續下行。



亞洲股市再遇股災，港股跟隨美股踏入「技術性熊市」，恒指暴瀉逾920點，創近三年新低，超過九成港股下滑。新興亞股血流成河，重度依賴旅遊業的泰國及菲律賓股市均挫一成，觸發熔斷機制，創2008年十月以來最大跌幅，印尼股市亦在下挫達半成後暫停交易。



澳股見四年低位



其他亞洲股市亦集體跳水。日本股市創三十五個月以來新低，曾插水逾千點，收市仍暴跌856點，造18559點；澳央行減息無助提振股市，澳洲股市跌至四年來新低，最多跌435點。歐央行無視市場減息預期，歐洲三大指數開盤即裂口走低，早段急跌近6%，中段跌幅擴大至逾9%。