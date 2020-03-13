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歐央行意外未減息 歐羅一度急升

2020-03-13 列印
        新冠肺炎疫情全球肆虐，各國央行出招救經濟。歐央行昨日宣佈維持利率不變，出乎市場預料，但就允許銀行降低資本充足率，於年底前加碼逾千億購買歐羅資產等。

        歐洲央行昨日公佈，維持三項主要利率不變，但將推出臨時性額外長期再融資操作，為歐羅區金融體系提供即時流動性支持。

加碼購買資產

　　另外，亦會於今年底前增加1200億歐羅的資產購買淨額，同時允許銀行降低資本充足率。

        歐央行稱，預期利率將維持在當前或更低水平，直至通脹前景穩固，低於且接近2%。

　　歐羅匯價於議息結果公佈後走勢波動，曾一度急升至1.1301，隨後有所回軟，截至昨晚10時報1.1219。
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