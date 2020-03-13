太古去年純利減六成 預警中期錄經常虧損

國泰（293）業績大倒退，拖累母企太古A（019）去年純利大跌逾六成，至90億元。太古亦預告受國泰及疫情影響，上半年將錄得經常性虧損。太古對本港市道短期前景暗淡，主席施銘倫指，今年盈利能力難以預測，未知能否維持漸進派息政策。



太古期內收入微增1.2%，至856.5億元。A股每股盈利6元；B股（087）則為1.2元；A股派第二次中期息1.65元，B股派0.33元；全年A股派息3元，B股派0.6元，按年維持不變，惟派息比率由67%降至53%。如撇除投資物業價值變動的基本盈利，則按年大增1.1倍，至178億元，主要涉及大型出售項目帶動；若撇除套現舉動，經常性基本盈利跌3.6%，至72.2億元。施銘倫表示，旗下國泰去年業務倒退，亦受疫情嚴重影響，相信會拖累太古今年上半年錄得經常性虧損。



料港市道前景暗淡



今年初疫情肆虐，打擊中港零售及酒店業務，佔盈利最大的太古地產（1972）已為租戶提供租金支援，行政總裁白德利表示，近期見內地疫情有好轉，對前景較樂觀；惟本港零售市道短期較暗淡，長遠則有信心。



太古全年派息3元，按年持平，每股基本盈利派息比率為25.3%。施銘倫表示，集團奉行持續增長股息政策，派發一半基本盈利予股東，但由於前景不明，預測今年盈利會受壓，故決定審慎做法，今年派息亦要視乎業務表現。另外，太古未打算為在港成立150周年派發特別息，但年內會推出一些紀念活動。



太地溢利倒退53%



另外，集團旗下太古地產亦公佈全年業績，股東應佔溢利134.2億元，按年倒退53%，每股基本盈利4.12元，派第二次中期息59仙。扣除出售投資物業權益盈利，經常性基本盈利76.3億元，按年升1%。基本盈利241.3億元，急升1.4倍，反映出售兩座太古城辦公樓及香港其他投資物業權益溢利。



