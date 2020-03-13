屈臣氏保健產品 去年多銷11%

長和（001）旗下屈臣氏集團指出，大眾健康意識日益加強，去年有10億顧客曾光顧購買保健產品，而集團健康類別產品的銷售額按年增長11%。



集團表示，購買保健產品的顧客光顧集團旗下店舖的次數平均每年超過10次，而他們的消費額比一般顧客高出近80%。集團的數據分析顯示，全球愈來愈多顧客傾向購買及服用維他命和營養補充劑以改善健康，銷售額按年增長12%。



另外，屈臣氏進行了一項全球健康調查，於亞洲及歐洲共10個市場訪問超過5500位顧客，結果發現快樂程度愈高的人，身心也更加健康。



