滙豐欣格雷掌財管及個人業務

滙豐將零售銀行及財富管理與環球私人銀行業務合併為財富管理及個人銀行業務後，作出連串新任命，最新公佈委任欣格雷為亞太區財富管理及個人銀行業務主管，由4月1日起生效。他將續任滙豐香港區財富及個人銀行業務主管原來一職，直至宣佈其繼任人。



欣格雷加入滙豐近14年，自2016 年起出任香港區財富管理及個人銀行業務主管。此前，欣格雷曾任多個管理層職位，包括零售銀行及財富管理業務策略環球主管、歐洲區零售銀行及財富管理業務客戶價值管理及國際業務主管等。



滙豐財富管理及個人銀行業務全球行政總裁連卓偉表示，作為滙豐在香港零售業務的負責人，欣格雷在推動業務增長和持續提升客戶體驗方面擔當重要角色。







