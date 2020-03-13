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美封關歐洲 新秀麗急跌近兩成

2020-03-13 列印
　　因應新冠肺炎疫情擴散，美國限制歐洲居民入境，旅行用品生產商新秀麗（1910）股價昨日應聲大挫，一度低見7.94元，急跌近兩成，創逾8年以來的低位。有分析指，該公司歐美市場的佔比較大，加上過去債務較高，市場擔心疫情將影響銷情，繼而有債務危機的風險，導致股價受壓。

　　美國總統特朗普宣佈，由於肺炎疫情擴散，周五午夜起開始禁止歐洲旅客入境美國，但不包括英國，有關措施為期30天。受消息影響，新秀麗昨日一度急挫19%，低位見7.94元，收報8.05元，跌17.9%。

　　中民證券（香港）研究部董事黃偉豪表示，該公司主要生產行李箱等用品，與旅遊業相關，繼而令股價受壓。

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