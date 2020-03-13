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惠理全年多賺逾倍

2020-03-13 列印
　　惠理集團（806）昨公佈截至去年底止2019年業績，全年純利錄得5.13億元，按年飆升1.24倍；每股盈利27.7仙。派末期息9仙，按年增50%，且加派特別息13仙，共派22仙。

　　該集團稱，期內純利大幅增加，主要由於市場氣氛改善，部分初投資本錄得以市值計算的收益，期內產生投資收益淨額1.91億元，扭轉2018年虧損1.687億元的狀況。期內，惠理總收入為16.04億元，按年微跌2.28%。其中，管理費總額錄得按年微升1.1%，至13.6億元；但認購費則按年減21.8%，至1.86億元。截至去年底，惠理管理的基金約150億美元，與2018年相若。

　　

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