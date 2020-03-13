中環IFC外望——巴菲特：未及金融海嘯嚴重

近日環球股市大瀉，「股神」巴菲特日前表示，市場受到了新冠肺炎疫情及油價暴跌的雙重夾擊，對於周一（9日）美股觸發熔斷更直言「我活了89歲，也沒見過這種場面」。但他認為，目前市況仍未有2008年金融海嘯及1987年股災糟糕。



巴菲特表示，自己多年前已說過，只要留在市場的時間夠長，甚麼都會遇見。市場為實時交易，對新聞作出反應屬正常現象；觸發熔斷機制即為市場反應。「股神」早前亦稱，大多數人應該希望市場下跌，想以更低的價格買入股票；疫情等負面消息並不影響他的觀點，着眼於未來10至20年，股市仍是許多人進行長期投資的好地方。「隨着時間的推移，我們是股票的淨買家。」



對於近期股市震盪，巴菲特表示，不要根據每天的走勢來做出投資決定。他說：「你不能根據今天的頭條新聞來買賣你的股票。如果它給你一個機會去買你喜歡的東西，而且你能以更便宜的價格買入，那你就是幸運的。」



巴菲特一向秉持「在別人貪婪時恐懼，別人恐懼時貪婪」的投資信條，更曾在2008年金融海嘯時成功撈底。



和電掀4G減價戰 78元數據任用



電訊業競爭日趨激烈，多間電訊商早前公佈業績時亦紛紛表示盈利方面有壓力，和記電訊（215）昨日突然「出招」，推出主打平價4.5G月費計劃的的流動通訊品牌MO+，5GB的全速4.5G數據套餐月費僅收78元，其後數據則享受不高於128Kbps的任用數據，合約期長達24個月。



正值5G套餐推出前夕，和電香港突然開打新一輪4G價格戰，瞄準最高數據速度達21Mbps的4G無限計劃市場，除上述計劃外，新品牌MO+亦推出138元月費的計劃，可以任用全程高達21Mbps的數據，但若每月使用的本地流動數據超過5GB，套餐所享用的網絡資源的分配，會因網絡情況而減少，服務體驗或會受影響。



實際上，本港多間電訊商亦早有類似計劃，如數碼通（315）旗下的品牌自由鳥推出限速4G計劃，首5GB的最高速度21Mbps，月費為90元。



高瞻