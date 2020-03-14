人行定向降準 放水5500億

人行預期，此次定向降準釋放長期資金5500億元人民幣，其中對達到考核標準的銀行釋放長期資金4000億元人民幣，對符合條件的股份制商業銀行再額外定向降準，釋放長期資金1500億元人民幣。
料可支持實體經濟
人行此次定向降準釋放長期資金，有效增加銀行支持實體經濟的穩定資金來源，每年還可直接降低相關銀行付息成本約85億元人民幣，通過銀行傳導有利於促進降低小微、民營企業貸款實際利率，直接支持實體經濟，降低社會融資實際成本。
人行表示，實施穩健貨幣政策更靈活適度，把支持實體經濟恢復發展放到更突出位置。人行重申，不搞大水漫灌，兼顧內外平衡，保持流動性合理充裕，貨幣信貸、社會融資規模增長及經濟發展相適應，為高質量發展及供給側結構性改革，營造適宜貨幣金融環境。
早前國務院總理李克強曾表示，要抓緊出台普惠金融定向降準措施，推動各環節協同復工，被市場視為定向降準信號。渣打銀行大中華及北亞首席經濟師丁爽表示，是次定向降準，相當於全面降準0.25厘，規模較大；現時內地重點在於復工復產，該措施可令其進展更加順利，或較減息效用更大。
分析料下月降MLF
他又指，未有復工情況下，企業信貸需求不多，該措施可先擴大信貸供應量，待復工後信貸需求亦會增加。他續稱，將維持之前預測，料人行下月再降MLF利率，本月則按兵不動。
東亞銀行高級外匯市場策略師葉澤恆認為，環球央行陸續採取相應行動應對疫情衝擊，人行定向降準亦屬意料之內。若下月兩會召開，次季或再有一次降準行動，幅度為0.5厘左右；本月貸款市場報價利率（LPR）或降0.05至0.1厘。至於MLF利率，他指整體會向下，但下調速度未必太急。