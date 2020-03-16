全球積極救市 勢承外圍高開 恒指叩二萬五難言見底

新冠肺炎疫情引發全球股災，港股上周最多急瀉3627點，但隨著各國抗疫或救市方案出爐，港股由低位急彈1500點。證券界人士認為，上周恒指跌得太多，今日勢承接外圍高開，並有望在本周現技術性反彈，挑戰二萬五大關，現水平適合分注作長線建倉，但提醒市況或會非常波動，中長線難言見底。



新冠肺炎於歐美急速擴散，加上沙特與俄羅斯爆發原油價格戰，金融市場上周劇震。美股反覆下瀉，杜指全周最多跌過4710點，亦拖累港股全周一度挫3627點，但隨著各國積極救市，上周五各地股市由低位急彈。上周五夜期收報23742點，低水291點，但ADR港股比例指數則報24136點，較恒指上周五收市高103點。



港股ADR升103點



時富金融優越投資服務顧問黎永良稱，上周港股低開後已見不少平淡倉舉動，相信仍未完結，令港股今日有望高開，但隨時再現高位掟貨，料全周將大上大落。他指出，雖然中國及南韓疫情漸見曙光，中港股市震盪料會較西方市場輕微，但環球經濟轉弱，投資者只宜趁大跌作長線部署。



帝峯證券及資產管理行政總裁郭思治亦稱，恒指已跌至過去兩年低位，長遠形成尋底格局。他指出，港股近期超賣，有國家或機構投資者短線入市，將出現反彈，但未必會能突破25500點，建議投資者宜小注入市。



專家倡低吸看長線



光大新鴻基財富管理策略師溫傑指出，技術上恒指跌穿建立多個月的「頭肩頂」形態，量度跌幅在23000點，但現時已「跌凸」，相信23000點應有支持，並有望回補25000點水平裂口。至於上周五恒指午後急飆，收復大量失地，原因眾說紛紜，溫傑不排除是有春江鴨入市，憧憬本周中央出手救市。



本周後期多國議息，最矚目為周四凌晨公佈的聯儲局議息結果，據利率期貨顯示，市場預期減息1厘機會率為67.9%，減0.75厘機會率則是32.1%。



另一方面，港股本周有重磅藍籌股騰訊（700）公佈業績，市場預期非通用會計準則純利介乎923至990億元人民幣，即增長19至28%，並留意疫情對其首季業績影響。



