金管局晤銀行商界 了解紓困措施成效

本港中小企接連受社會事件及新冠肺炎衝擊，在金管局推動下，銀行推出多項紓困措施支援中小企。據消息透露，金管局為了解相關措施是否到位，經金融界立法會議員陳振英約見銀行、商界代表等，暫定下周一（23日）會面收集意見及作出跟進。



金管局擬於下周一與立法會商界議員、商會代表及銀行舉行中小企融資溝通會。屆時金管局副總裁阮國恒、助理總裁陳景宏等，以及按證公司總裁李令翔等會出席。獲邀出席的銀行除三間發鈔行外，亦有恒生（011）、花旗及星展香港。



陳振英接受查詢時確認上述消息，指是次溝通會旨在了解銀行推出支援中小企的紓困措施後，中小企實際反應以及能否真正受惠，讓金管局收集意見，以便日後召開銀行業中小企貸款協調機制會議時，再作討論和跟進。



至於按證旗下按保公司新推的「百分百擔保特惠貸款」，陳指有很多中小企都感興趣，因申請門檻較低，又可同時借取中小企融資擔保計劃下的「八成信貸擔保產品」或「九成信貸擔保產品」，或用來清還這些八成或九成擔保貸款。



然而，商界關注百分百擔保貸款的審批工作全由按證來負責，而非由銀行經手，認為銀行人手較多，可加快審批貸款過程，現交由按證審批，商界質疑其人力資源是否足夠，尤其當有大量申請時，其審批工作恐怕出現瓶頸問題。



市場憂擔保貸款審批慢



香港中小型企業聯合會會長麥美儀表示，曾聽聞來自不同商會的中小企反映，有個別外資行call loan（收回貸款），但銀行所推支援中小企的紓困措施確帶來一定幫助。她指，目前中小企最想「百分百擔保特惠貸款」快點推出，因資金用途較為靈活，而中銀香港、恒生及交銀香港已就此主動接觸該會，冀做好事前準備工夫，好讓一旦正式推出，可在最短時間批出貸款。



