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賭客減七成 濠賭股出招救亡

2020-03-16 列印
■受疫情影響，有賭廳人流只有以往三成，要出招應對救亡。資料圖片
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　　受新冠肺炎疫情衝擊，澳門賭業受重創，有賭廳人流只有以往三成，有博企已出招應對。近期博彩中介（俗稱賭廳或疊碼仔）只需轉碼達20萬元，則送酒店房一晚吸客；另外亦有「疊碼仔」佣金提升至42.5%等措施。業界人士稱，在現時淡市情況下，推出該等措施屬正常處理方法，但若疫情未有改善，相信成效不會太過顯著。

轉碼20萬送酒店房

　　實德環球（487）副主席兼執行董事馬浩文表示，轉碼達20萬可贈送酒店房間一晚，其額數明顯較以往少，但在酒店房未有爆滿下，「送房」要求可能會降低，以吸引更多客人到澳門，屬正常處理方法。馬浩文又指，現時沒有刻意分配較多酒店房予賭廳，一般則會預留約10%酒店房予中介。

　　馬浩文續說，旗下賭場近期每日約有3000名客人，為以往約三成，主要為本地客、香港客及部份內地客。他認為，在政府新指引下，每張賭枱只有約3個座位，並不設企位投注下，現已充份利用旗下賭場。

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