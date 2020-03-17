儲局突減息一厘 再熔斷停市 杜指暴瀉2997點 恐慌一天

美聯儲局再突襲減息達一厘，重臨零息時代，並重啟量化寬鬆。救經濟心切帶來反效果，環球恐慌情緒再驟升，投資者相繼掟貨，昨晚美股三大指數一周內第三度觸發熔斷機制，杜指早段最多勁插近2800點。恒指期貨夜市一度急挫1100點，二萬二關亦失守。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報20188點，跌2997點，再創有史以來最大點數跌幅；標普500指數收報2386點，跌324點；納斯達克指數收報6904點，跌970點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見43.85港元，較香港收市價升0.05港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見329.10港元，較香港收市價跌12.70港元；港股ADR折合恒指報22346點，跌717點。



美股昨晚甫開市急瀉，觸動第一階段熔斷機制停市，復市後跌勢未止，最多挫近2800點；標普指數插8%報2490點；納指瀉過逾6%報7392點。恒指夜期早段也試過跌停，失守二萬二關，最多跌1100點報21588點，大低水1475點。歐洲三大指數同樣失守，跌逾7%。



零息時代再臨



聯儲局昨晨突然再度緊急減息一厘，令聯邦基金利率跌至「零利率」的0至0.25厘，為本月內第二度於議息前減息，至今已累減一厘半。當局同時推出7000億美元量化寬鬆計劃。主席鮑威爾表示，金融狀況明顯趨緊，但銀行業具有高資本水平及流動性，可以提供信貸，相信此舉可幫助美國經濟回復，但疫情對經濟的影響需視乎擴散情況。



美國總統特朗普對聯儲局減息「一步到位」感到高興，並指與一些國家負利率政策下，美國重回零息環境是重要一步。



昨日亞洲股市亦食「驚風散」，澳洲央行再向金融體系注資59億澳元，但未有出現上周五奇蹟倒升，昨日急挫近一成，為金融海嘯以來最大單日跌幅。日本央行亦加大每年購買交易所買賣基金規模一倍至12萬億日圓，並增撥二萬億日圓持續買債至九月，日經平均指數跌逾2%，已是亞太區表現最好股市。



至於傳統避險工具的黃金再度不升反跌，紐約期金昨日早段急挫過5%或70美元，低見每盎司1451美元。油價也未止跌，紐約期油跌過11%，每桶報28.1美元；布蘭特期油跌逾4%並破底，每桶報29.5美元。



恒指跌969點見三年低



市場恐慌情緒蔓延，多隻重磅藍籌股慘遭拋售，恒指一度再失二萬三大關，收造23063點，跌969點，見逾三年新低，四連跌累瀉2328點，主板成交1588億元。



高盛報告指，若疫情觸發全球經濟衰退，會變成周期性熊市，參考過去情況，亞洲股市將回落兩成半，平均長達半年，但相信今次將持續更久。



該行認為只有中國A股、H股和台灣可避過熊市，當中預期中國推出更多刺激經濟政策，故料A股會跑贏全球。



重磅藍籌股遭掟貨，當中騰訊（700）為跌市元兇，收挫逾百分之六報三四一點八元，質低恒指一五五點；友邦（1299）低逾百分之四收報六六點○五元。「ATM」另外兩股，美團（3690）挫7.6%收報82.2元；阿里巴巴（9988）挫6.3%收報179.3元。



金管局昨日公佈，因應美聯儲決定，根據預設公式下調基本利率至0.86厘；CCyB比率則下調至1%，為半年內第二次下調。金管局總裁余偉文表示，大約可釋放五千億元，令銀行加強借貸。他又指，若有需要，理論上CCyB利率最低甚至可下調至零。港匯昨日於7.76附近水平波動，一度創三年新高。