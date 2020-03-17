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港交所允企業遲刊年報

2020-03-17 列印
　　新冠肺炎令上市公司業績披露受阻，昨日證監及港交所（388）再次發聲明，允許符合條件的上市公司，延遲刊發年報，初次延期最多為昨日起計60日，意味着較原刊發年報期限，主板上市公司獲寬限半月；GEM板則寬限一個半月。

　　證監及港交所指，新冠肺炎大流行持續造成運作困難，如發行人已於本月底或之前，已刊發初步業績、管理帳目或重要財務資料，可延遲刊發其年報，初次延期最多為聲明刊發日起計60日。此外，若發行人要延遲刊發年報，需公佈並解釋預估可刊發年報日期，以及致力使市場知悉其年報預計刊發日期。

　　若要申請進一步延期，發行人需提交延期的解釋，編制及刊發年報的計劃詳情，及進一步延期擬刊發的公告。
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