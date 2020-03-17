儲局減息港銀拒跟 最優惠利率維持五厘

美國聯儲局再度緊急減息達一厘，惟未見本港銀行跟隨減息，龍頭滙豐率先公佈維持最優惠利率（P）不變。但港元拆息（HIBOR）昨日個別發展，其中與樓按相關的一個月拆息不跌反升至1.26厘。市場人士表示，未見誘因令港銀調低最優惠利率，同時預料港元拆息上升空間有限。



美聯儲局月內大幅減息1.5厘，但本港銀行則繼續按兵不動，作為本港銀行龍頭，滙豐銀行去年11月曾下調最優惠利率0.125厘，但本次就繼續維持最優惠利率5厘不變。該行港元儲蓄存款戶口利率亦維持不變，其中戶口結餘5000元或以上年利率為0.001厘；5000元以下則維持零息。中銀香港（2388）、恒生銀行（011）及渣打香港亦宣佈利率不變。



港元拆息不跌反升



渣打大中華區高級經濟師劉健恆昨日於電話會議中表示，最優惠利率變動為各銀行商業決定，但本港銀行儲蓄利率已近乎零，很多銀行資金成本可下調空間有限，再加上聯儲局主席鮑威爾稱負利率非合適應對措施，料最優惠利率變動可能性較低。



財資市場公會數據顯示，昨日一個月及以下的短期拆息較上一交易日反彈，紛紛升穿1厘，其中隔夜拆息升44個點子，至1.13厘；一星期及兩星期拆息均報1.23厘，分別上漲35個點子及31個點子。兩個月拆息微跌至1.22厘；三個月拆息連續14日下跌，報1.25厘。中長息方面，6個月及12個月拆息分別降至1.3厘及1.32厘。



劉健恆稱，短期拆息上升，或因市場擔憂短期資金較為緊張，而且早前拆息下跌，可能已反映市場對聯儲局再度減息預期。他料港元拆息上升空間有限，有機會繼續下行。



分析料H按息穿兩厘



中原按揭董事總經理王美鳳預計，美息明顯回落，將再推低港元拆息，一個月拆息有望於季結前跌至0.5厘或以下，H按息將跌穿2厘，降至1.75厘或樓下水平，料本港按息年內跌至介乎1.7至2厘的低水平。



