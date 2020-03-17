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舜宇去年溢利增六成

2020-03-17 列印
　　舜宇光學（2382）公佈截至去年底全年業績，股東應佔溢利為39.9億元（人民幣，下同），按年增加60.3%，末期息派72.8分。期內收入378.48億元，按年增加46%，收入增長與受惠智能手機相關業務發展，以及車載成像及傳感領域高速增長。集團毛利77.5億元，按年增加57.8%；毛利率則為20.5%。

　　集團指出，今年全球經濟局面仍存諸多不確定因素，加上新冠肺炎在全世界迅速蔓延，認為今年是挑戰與機遇並存。公司稱將密切關注行業發展，把握科技創新帶來的機遇，以業務轉型升級為契機，繼續發揮規模、技術、資源及人才優勢，貫徹執行所制定的發展戰略，以實現公司持續穩健發展。

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