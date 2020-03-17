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澳博多賺13% 末期息22仙

2020-03-17 列印
　　受本港社會事件影響，澳博（880）去年下半年業績轉差，連帶全年博彩淨收益按年下降1.5%，至331.59億元；酒店、餐飲、零售以及相關服務收入，亦按年跌2.25%至7.17億元。但因特別博彩稅、特別徵費及博彩溢價金較去年大減約15億元，刺激純利按年升12.53%，至32.07億元，每股盈利56.6港仙，末期息派22港仙，按年增加4.76%。

　　此外，澳博公佈業績時亦變相發「盈警」，預期集團今年上半年甚至其後業績，將因新冠肺炎而產生重大不利影響，現階段未能預測疫情全面影響或持續時間，須視乎疫情發展情況及防控力度。博彩業務方面，集團貴賓博彩毛收益按年減少30.4%；中場賭枱博彩毛利則增加8.9%。

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