國泰上月勁蝕20億 四月料削九成運力

新冠肺炎疫情大流行，國泰航空（293）公佈，單計二月，國泰航空及國泰港龍錄得未經審核虧損逾20億元，是去年下半年修例風波下虧損額四倍有多。其中二月客運量按年大跌54%，連跌七個月；貨運量亦按年縮水近一成。國泰表示，公司三月已削減65%客運運力，料四月只營運極少航班，運力減幅將高達九成。



國泰表示，二月後情況進一步惡化，集團三月已削減65%客運運力。其後各國政府陸續實施旅遊限制，近期更影響長途市場，包括歐洲、美國及西南太平洋等。集團預料旅遊需求將進一步下滑，計劃四月只會營運極少數基本客運航班，運力減幅會多達九成。若旅遊限制短期內未見放寬，料同樣安排將持續至五月。



載客量急降54%



翻查資料，上周三國泰發佈業績時曾指，面對旅遊需求大幅下跌，集團實施多項短期措施，包括大幅削減運力，二月減幅約三成，三月及四月減幅約65%。惟時隔僅五日，國泰對四月削減運力預期就由65%大增至90%。



客運方面，由於二月首兩周表現並不理想，至下半月情況進一步惡化。其中又以區域航線，尤其是往返內地、台灣、韓國及菲律賓客運量跌幅最為嚴重，國泰二月載客量大降至約100.8萬人次，按年下降54%；客運運力按年亦挫15%。



貨運方面，農曆年長假期，加上二月初控制疫情措施，導致內地製造業延期復工，從內地及香港出口貨物空運需求，要待二月中才開始逐步復甦，國泰二月貨運量僅11.8萬公噸，按年挫9.6%；貨運運力亦按年降22%。



售六客機套現55億



另外，國泰又宣佈出售六架平均機齡僅7.8年的波音777-300ER型飛機及相關設備予中銀航空租賃（2588），總代價為7.038億美元（約54.68億港元），並向中銀航空租賃租回有關飛機資產。



