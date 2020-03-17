MBV招股 2222元入場

近日由外地傳入的新冠肺炎個案大增，當局形容本地出現了「第二波疫情」，如何遏止病毒犯境，關鍵在於及早找出入境者是否染病，但棘手之處，在於病毒有潛伏期，即使受感染者本人覺得不適，卻未發病，未必會在入境時如實申報。港府需要向所有入境者提出更大的警示，而律政司亦要盡快對存心隱瞞者提控。 現在絕大部份從外地入境的人士，不論是否香港永久居民，都要接受十四天家居隔離。若入境者自覺身體不適，有人出於僥倖心理，隨便填寫申報表，亦有人不想被拒入境，故意隱瞞自己的身體狀況。有傳染病學專家向港府建議，要在健康申報表上列明罰則，讓入境者清楚若不如實申報，會有法律後果。 在列明罰則之外，還要重點說明個...

2020-03-17