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MBV招股 2222元入場

2020-03-17 列印
　　馬來西亞可印花服裝及禮品產品供應商MBV International（1957）昨日開始招股，全球發售1.57億股，招股價介乎0.8至0.88元，最高集資額逾1.38億元，每手2500股，入場費2222.17元，周四（19日）截止招股，預計3月27日掛牌，南華金融為獨家保薦人。

　　據招股文件顯示，該公司計劃將集資所得金額30.5%用於收購新倉庫、升級現有生產設施和倉庫管理系統；19.6%將用於設立或升級銷售辦事處；11.8%將用於升級及投資訊息系統；8.2%將用作開發電子商務銷售平台；6.6%用於建立分銷中心、購買額外卡車以及僱傭人手；13.3%用作尋求戰略性收購及投資。

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